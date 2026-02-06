Госавтоинспекция Ростовской области рекомендует отказаться от ночных поездок из-за непогоды

В Ростовской области ночью ожидаются снег, дождь и гололедица.

В ночные часы в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, что может осложнить ситуацию на дорогах. По прогнозам синоптиков, на регион идут осадки в виде дождя и снега, также прогнозируется понижение температуры, что создаст условия для образования гололедицы на проезжей части.

Такие погодные явления традиционно повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В темное время суток видимость ухудшается, а сцепление шин с дорожным покрытием становится минимальным. Госавтоинспекция Ростовской области обращается к водителям с рекомендациями соблюдать безопасный скоростной режим, особенно на мостах, эстакадах и загородных трассах, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и убедиться в исправности световых приборов и стеклоочистителей.

«По возможности от ночных поездок стоит отказаться», — рекомендуют в ведомстве.

Пешеходам также следует проявлять повышенную осторожность: переходить дорогу только в установленных местах, использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

7 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможны гололед, а по северу — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер восточный и юго-восточный 8-13 м/с, ночью и утром местами с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8°, при прояснениях до -13°, а в крайних северо-восточных районах — до -18°; днем ожидается -3…2°, по югу — до 4°.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области