Гололед и ветер до 20 м/с ожидаются в Ростовской области с вечера 18 февраля

ГУ МЧС России по Ростовской области предупреждает об ухудшении погоды.

На Дону объявлено штормовое предупреждение о сложных погодных условиях, которые могут создать серьезные помехи в работе коммунальных служб и повлиять на безопасность дорожного движения.

По данным Ростгидромета, с вечера 18 февраля и в течение следующих суток в регионе прогнозируются опасные метеоявления — гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сложные гололедно-изморозевые отложения.

Эти явления будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Подобное сочетание увеличивает риск обрывов линий электропередачи и падения ветвей.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно осторожными на улицах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

В случае ЧП звоните по телефонам: 101 или 112.

Фото Марины Даренской

