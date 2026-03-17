Главная » #В стране

Главы донских муниципалитетов поучаствовали в региональных днях Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» в Липецкой области

На чтение 2 мин Просмотров 25 Опубликовано

Событие было посвящено теме новых технологий на службе муниципалитетов. Мероприятие, объединило около полутысячи участников со всей страны.  Это представители федеральных и региональных органов власти, Совета Федерации, Госдумы, общественных организаций и бизнеса.

Как отметил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, органы местного самоуправления находятся на передовой общения с гражданами, и от того, насколько быстро они реагируют на запросы людей, зависит развитие территорий.

«Время диктует: чтобы побеждать в информационной войне, которая ведется за умы нашего подрастающего поколения, важно не просто успевать, а работать на опережение. При этом нужно грамотно подходить к применению инновационных технологий, не подменяя ими живое человеческое участие», — отметил Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева акцентировала внимание на роли цифровизации в повышении качества жизни людей.

«Весна — время обновления. Ремонт дорог, благоустройство территорий, старт новых проектов — перед главами муниципалитетов каждый день стоят серьезные вызовы. Решать их эффективно и повышать качество жизни людей сегодня помогают новые технологии и цифровизация. Уровень муниципального самоуправления наиболее чувствителен для их внедрения, ведь именно через местные органы выстраивается взаимодействие жителей и представителей власти», — подчеркнула Ирина Гусева.

Во время региональных дней, участники представили свои проекты. А также знакомились с инструментами искусственного интеллекта и учились создавать цифровых агентов для автоматизации повседневных задач без программирования.

Добавим, региональные дни проходят в восьми субъектах страны. Участие в них уже приняли более пяти тысяч представителей муниципальных образований. Лучшие практики, войдут в программу III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который состоится в апреле в Москве. Мероприятие проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента. В рамках форума также пройдет III Всероссийская муниципальная премия «Служение».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область форум
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru