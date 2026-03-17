Главы донских муниципалитетов поучаствовали в региональных днях Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» в Липецкой области

Событие было посвящено теме новых технологий на службе муниципалитетов. Мероприятие, объединило около полутысячи участников со всей страны. Это представители федеральных и региональных органов власти, Совета Федерации, Госдумы, общественных организаций и бизнеса.

Как отметил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, органы местного самоуправления находятся на передовой общения с гражданами, и от того, насколько быстро они реагируют на запросы людей, зависит развитие территорий.

«Время диктует: чтобы побеждать в информационной войне, которая ведется за умы нашего подрастающего поколения, важно не просто успевать, а работать на опережение. При этом нужно грамотно подходить к применению инновационных технологий, не подменяя ими живое человеческое участие», — отметил Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева акцентировала внимание на роли цифровизации в повышении качества жизни людей.

«Весна — время обновления. Ремонт дорог, благоустройство территорий, старт новых проектов — перед главами муниципалитетов каждый день стоят серьезные вызовы. Решать их эффективно и повышать качество жизни людей сегодня помогают новые технологии и цифровизация. Уровень муниципального самоуправления наиболее чувствителен для их внедрения, ведь именно через местные органы выстраивается взаимодействие жителей и представителей власти», — подчеркнула Ирина Гусева.

Во время региональных дней, участники представили свои проекты. А также знакомились с инструментами искусственного интеллекта и учились создавать цифровых агентов для автоматизации повседневных задач без программирования.

Добавим, региональные дни проходят в восьми субъектах страны. Участие в них уже приняли более пяти тысяч представителей муниципальных образований. Лучшие практики, войдут в программу III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который состоится в апреле в Москве. Мероприятие проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента. В рамках форума также пройдет III Всероссийская муниципальная премия «Служение».