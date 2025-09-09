В Таганроге прошла рабочая встреча главы города Светланы Камбуловой с исполняющим обязанности управляющего директора АО «325 АРЗ» Вадимом Миротиным. Речь на ней шла о взаимодействии завода с другими предприятиями, а также о сохранении кадрового потенциала.

По словам Вадим Миротина, сейчас алгоритм взаимодействия с предприятиями города направлен на исключение зависимости от импортных технологий и продукции. А значительная роль в этом процессе отводится ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Что касается кадрового потенциала, то стороны обсудили предложения по стимулированию труда вновь прибывших специалистов, укреплению института наставничества и внедрению программ по освоению смежных специальностей. Также речь шла о перспективах дальнейшего укрепления социального партнёрства авиаремонтного предприятия с авиационным колледжем им В.М. Петлякова.

