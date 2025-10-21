Фонд «Защитники Отечества» расширяет меры поддержки для ветеранов СВО

Ветераны СВО, которые получили инвалидность, но приняли решение продолжить службу в контуре Министерства обороны РФ, смогут получать помощь от фонда «Защитники Отечества».

Такую инициативу озвучила председатель фонда Анна Цивилева во время заседания Наблюдательного совета структуры, оказывающей помощь ветеранам СВО и их семьям.

Среди мер поддержки она выделила: технические средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные спортивные протезы, автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда, а также адаптация жилых помещений, доплата к электронному сертификату, выдаваемому Социальным фондом России, обеспечение медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

«Девиз фонда «Защитники Отечества» — забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины: добровольцам, контрактникам, сотрудникам ЧВК, участникам народных ополчений ЛНР и ДНР. И эту работу мы обязательно продолжим», — заявила Анна Цивилева.

Эффективность работы фонда отмечают ветераны СВО и их близкие. Акцент на это сделал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Согласно проведенным «Народным фронтом» опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко», — заявил Сергей Кириенко.

За два с половиной года работы фонд «Защитники Отечества» стал для ветеранов и семей участников СВО «единым окном» комплексной помощи. Создана экосистема сопровождения, основанная на индивидуальном подходе к каждому обратившемуся и тесном межведомственном взаимодействии. В целом по России в филиалы фонда поступило свыше двух миллионов обращений, из которых более 96% решено положительно.

Что касается Ростовской области, филиал фонда работает в Ростове по адресу: ул. Лермонтовская, 161. Кроме того, прием осуществляется практически во всех районах и городах региона, где расположены приемные кабинеты социальных координаторов. Сегодня в областном филиале работают 73 соцкоординатора, которые осуществляют персональное сопровождение уволенных с военной службы ветеранов СВО и семей погибших защитников Отечества.

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»