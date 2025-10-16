Фиктивные документы – один из трендов распространения фейков в Рунете в нынешнем году

По данным аналитиков АНО «Диалог Регионы», с января по сентябрь в российском сегменте Интернета выявлены 182 подобных уникальных фейка и 29,6 тысяч их копий.

По словам начальника управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергея Маклакова, в сравнении с предыдущими годами поддельные документы стали распространяться значительно шире. Расширяется и тематика – она становится все более разнообразной.

Чаще всего поддельные документы создаются на тему политики, социально-бюджетных мер в контексте СВО и здравоохранения. Регионами-лидерами по распространению ложных «указов» и «постановлений» являются Дагестан, Ульяновская и Калининградская области.

Специалисты фиксируют распространение фейковых документов и на Дону. Так жителей Ростовской области пытались обмануть:

распоряжением главы региона о введении ЧС в связи с ожидаемой масштабной атакой ВСУ;

постановлением губернатора о дефиците топлива;

постановлением о переводе чиновников и преподавателей в мессенджер МАХ;

постановлением регионального правительства о дефиците ГСМ;

приказом регионального минобра об удержании 5% из зарплат педагогов;

указом Президента о мобилизации в Ростовской области.

Опасность такой дезинформации усугубляется тем, что пользователи склонны доверять ей по нескольким причинам. Во-первых, поддельные официальные документы стали выглядеть значительно более правдоподобно по сравнению с аналогичными фейками прошлых лет, в которых авторы допускали немало ошибок. Во-вторых, многие пользователи не обладают необходимыми знаниями в оформлении официальной документации, а значит зачастую не могут отличить фейковое постановление от реального.

