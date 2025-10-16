Главная » Новости Ростовской области

Фиктивные документы – один из трендов распространения фейков в Рунете в нынешнем году

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

По данным аналитиков АНО «Диалог Регионы», с января по сентябрь в российском сегменте Интернета выявлены 182 подобных уникальных фейка и 29,6 тысяч их копий.

Новости Ростовской области

По словам начальника управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергея Маклакова, в сравнении с предыдущими годами поддельные документы стали распространяться значительно шире. Расширяется и тематика – она становится все более разнообразной. 

Чаще всего поддельные документы создаются на тему политики, социально-бюджетных мер в контексте СВО и здравоохранения. Регионами-лидерами по распространению ложных «указов» и «постановлений» являются Дагестан, Ульяновская и Калининградская области.

Специалисты фиксируют распространение фейковых документов и на Дону. Так жителей Ростовской области пытались обмануть:

  • распоряжением главы региона о введении ЧС в связи с ожидаемой масштабной атакой ВСУ;
  • постановлением губернатора о дефиците топлива;
  • постановлением о переводе чиновников и преподавателей в мессенджер МАХ;
  • постановлением регионального правительства о дефиците ГСМ;
  • приказом регионального минобра об удержании 5% из зарплат педагогов;
  • указом Президента о мобилизации в Ростовской области.

Опасность такой дезинформации усугубляется тем, что пользователи склонны доверять ей по нескольким причинам. Во-первых, поддельные официальные документы стали выглядеть значительно более правдоподобно по сравнению с аналогичными фейками прошлых лет, в которых авторы допускали немало ошибок. Во-вторых, многие пользователи не обладают необходимыми знаниями в оформлении официальной документации, а значит зачастую не могут отличить фейковое постановление от реального.

Как выявлять эти и многие другие фейки, специалисты обсудят на третьем международном форуме (https://fakes2025.dialog.info/) «Диалог о фейках 3.0», который АНО «Диалог Регионы» проведет в Москве 29 октября.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Рунет фейки
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru