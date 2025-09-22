Главная » Новости Ростовской области

Факт жестокого обращения с маленьким ребенком попал на камеры многоэтажки в Ростове

Донская полиция проводит проверку шокирующего инцидента.

В одном из многоэтажных домов Ростова, по ул. Висаитова, молодая женщина с маленьким ребенком в коляске совершала в отношении него жестокие противоправные действия. Инцидент был записал на видеокамеры и попал в домовой чат, а один из неравнодушных жильцом передал шокирующее видео в полицию.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ребенок был осмотрен, телесных повреждений у него не обнаружили, уточняется в сообщении.

Фото: скрин видео из соцсетей

