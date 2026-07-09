Главной темой встречи стала работа топливного и транспортного комплекса.

Участники совещания обсудили ситуацию с топливом в российских регионах и меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов.

Президент уверен, что у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем. Владимир Путин поддержал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о привлечении малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом: чем больше сеть, чем сложнее нанести ущерб ее работе.

Президент также отметил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС», а выдавали топливо и независимым АЗС.

Киев хочет нанести ущерб экономике РФ, но главное – создать нервозность в обществе, но эта задача невыполнимая! Трудности с топливом – временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге России.

Вице-премьеру Александру Новаку поручено регулярно докладывать Президенту и премьер-министру о ситуации с решением топливных проблем.

По материалам сайта kremlin.ru.