Главная » #В стране

«Эти трудности – временные»: Владимир Путин провел совещание с членами Правительства

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Главной темой встречи стала работа топливного и транспортного комплекса.

#В стране

Участники совещания обсудили ситуацию с топливом в российских регионах и меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов.  

Президент уверен, что у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем. Владимир Путин поддержал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о привлечении малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом: чем больше сеть, чем сложнее нанести ущерб ее работе.  

Президент также отметил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС», а выдавали топливо и независимым АЗС.  

Киев хочет нанести ущерб экономике РФ, но главное – создать нервозность в обществе, но эта задача невыполнимая! Трудности с топливом – временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге России.  

Вице-премьеру Александру Новаку поручено регулярно докладывать Президенту и премьер-министру о ситуации с решением топливных проблем.

По материалам сайта kremlin.ru.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Владимир Путин новости топливо
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru