Еще два золота завоевала сборная России на Паралимпиаде-2026

Сегодня лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя. Так, Иван стал двукратным победителем игр в Италии.
Накануне Варвара Ворончихина взяла золото в горнолыжном спорте в слаломе среди женщин, выступающих стоя!
По итогам Игр в Италии спортсменка завоевала 4 медали:
- золото в супергиганте;
- золото в слаломе;
- серебро в гигантском слаломе;
- бронза в скоростном спуске.
Отметим, что всего в копилке сборной РФ уже десять наград.
