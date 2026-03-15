Еще два золота завоевала сборная России на Паралимпиаде-2026

Сегодня лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя. Так, Иван стал двукратным победителем игр в Италии.

Накануне Варвара Ворончихина взяла золото в горнолыжном спорте в слаломе среди женщин, выступающих стоя!

По итогам Игр в Италии спортсменка завоевала 4 медали:

  • золото в супергиганте;
  • золото в слаломе;
  • серебро в гигантском слаломе;
  • бронза в скоростном спуске.

Отметим, что всего в копилке сборной РФ уже десять наград.

