Еще два золота завоевала сборная России на Паралимпиаде-2026

Сегодня лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя. Так, Иван стал двукратным победителем игр в Италии.

Накануне Варвара Ворончихина взяла золото в горнолыжном спорте в слаломе среди женщин, выступающих стоя!

По итогам Игр в Италии спортсменка завоевала 4 медали:

золото в супергиганте;

золото в слаломе;

серебро в гигантском слаломе;

бронза в скоростном спуске.

Отметим, что всего в копилке сборной РФ уже десять наград.

