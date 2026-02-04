Главная » Новости Ростовской области

Эпидпороги не превышены: в Ростовской области зафиксирован спад ОРВИ и гриппа

В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги в регионе не превышены, сообщает управление Роспотребнадзора по области.

Среди расшифрованных вирусов на грипп приходится 40,4%, при этом доминирует вирус гриппа А (H3N2). На респираторные вирусы не гриппозной этиологии, такие как аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус, суммарно приходится 59,6% случаев. Ведомство обращается к родителям с напоминанием о важности соблюдения мер предосторожности.

«Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма», — подчеркивается в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что самолечение при гриппе недопустимо, и необходимое лечение должен назначать врач с учетом состояния и возраста пациента. При первых признаках заболевания ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для проведения вирусологического обследования на грипп и получения назначений для дальнейшего лечения.

Изображение от yanalya на Freepik

