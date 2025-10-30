Главная » Новости Ростовской области

Энергетики Ростовской области протестировали оборудование против обледенения проводов

Донские энергетики успешно завершили тестирование оборудования для плавки льда на линиях электропередачи. Испытания проводились в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Новости Ростовской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга провели пробные плавки на объектах энергетики региона, подтвердив исправность и работоспособность техники, сообщает портал регионального правительства.

Было проведено 25 пробных плавок в разных районах области. Системы плавки позволяют минимизировать влияние неблагоприятных погодных условий на энергосистему: специальные устройства генерируют высокий ток, что эффективно устраняет наледь с ЛЭП.

Проведение подобных испытаний является важной мерой для обеспечения надежности электроснабжения.

«Сложные погодные условия — высокая влажность, сильные ветры и перепады температур создают риск обрывов проводов и повреждений опор. Это может приводить к технологическим сбоям. Задача энергетиков — заранее подготовиться к нештатным ситуациям», — отметил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Фото: страница Россети Юг в ВК

