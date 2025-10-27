Энергетики призывают жителей Дона сообщать о случаях хищения на ЛЭП

Министерство энергетики РФ и филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга обращаются к жителям и гостям региона с важным напоминанием: безопасность энергообъектов – это наша общая забота.

Хищение энергооборудования (уголков ЛЭП) – это не только уголовно наказуемо, но и ставит под угрозу электроснабжение целых населенных пунктов.

Представьте, что из-за действий злоумышленников без света останутся больницы, школы, детские сады, ваши дома! Не допустим этого!

Сохранность энергообъектов – вопрос государственной важности. С 1 января 2012 года действует Федеральный Закон о безопасности объектов ТЭК. Вопросы надежности электроснабжения регулярно обсуждаются на антитеррористических комиссиях.

Данные преступления в соответствии с Уголовным кодексом РФ караются лишением свободы на срок до 10 лет, штрафом до миллиона рублей. Процент раскрываемости таких преступлений стабильно растет.

Если вы заметили подозрительную активность вблизи энергообъектов или стали свидетелем хищения, не оставайтесь равнодушными. Позвоните по номеру 112 или диспетчеру компании, телефоны указаны на каждой опоре:

8 (8793) 23-90-59 – в Ставропольском крае, республиках Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня;

8 (863) 238-52-88 – в Ростовской области;

8 (8722) 69-56-62 – в Республике Дагестан;

8 (861) 219-40-52 – в Краснодарском крае и Республике Адыгея;

8 (8442) 74-23-52 – Волгоградской и Астраханской областях,

+7 988 470-73-67 – в Республике Крым.

Фото ПАО «Россети» – МЭС Юга