Экспорт кормов из Ростовской области в марте превысил 13 тысяч тонн

В марте этого года региональный Россельхознадзор оформил значительные объемы экспорта кормов из Ростовской области, что подтверждает стабильный внешний спрос на данную продукцию. С 1 по 27 марта специалисты ведомства провели досмотр и оформили 8 экспортных партий общим весом свыше 13 тысяч тонн. Работа велась в морских портах Ростова-на-Дону и Азова, а также на пунктах ветеринарного оформления «Ростовский» и «Егорлыкский».

Основу экспорта составил подсолнечный шрот, которого было отгружено 13,4 тысячи тонн. Кроме того, за рубеж отправились 42 тонны кормовых смесей для сельскохозяйственной птицы и 33 тонны готовых рационов для кошек и собак.

Ключевыми направлениями поставок стали Турция, Абхазия и Азербайджан. Все предприятия-экспортеры прошли необходимые ветеринарно-санитарные проверки на соответствие требованиям стран-импортеров и зарегистрированы в реестре «Цербер». В ходе контроля грузов нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было.

С начала 2026 года на территории Ростовской области ведомством уже проконтролировано 21 партия кормов и кормовых добавок общим весом 30,1 тысячи тонн, предназначенных для отправки за границу.

