Главная » Новости Ростовской области

Экспорт кормов из Ростовской области в марте превысил 13 тысяч тонн

На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Основу поставок в другие страны составил подсолнечный шрот.

В марте этого года региональный Россельхознадзор оформил значительные объемы экспорта кормов из Ростовской области, что подтверждает стабильный внешний спрос на данную продукцию. С 1 по 27 марта специалисты ведомства провели досмотр и оформили 8 экспортных партий общим весом свыше 13 тысяч тонн. Работа велась в морских портах Ростова-на-Дону и Азова, а также на пунктах ветеринарного оформления «Ростовский» и «Егорлыкский».

Основу экспорта составил подсолнечный шрот, которого было отгружено 13,4 тысячи тонн. Кроме того, за рубеж отправились 42 тонны кормовых смесей для сельскохозяйственной птицы и 33 тонны готовых рационов для кошек и собак.

Ключевыми направлениями поставок стали Турция, Абхазия и Азербайджан. Все предприятия-экспортеры прошли необходимые ветеринарно-санитарные проверки на соответствие требованиям стран-импортеров и зарегистрированы в реестре «Цербер». В ходе контроля грузов нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было.

С начала 2026 года на территории Ростовской области ведомством уже проконтролировано 21 партия кормов и кормовых добавок общим весом 30,1 тысячи тонн, предназначенных для отправки за границу.

Фото: управление Россельхознадзор по региону

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Россельхознадзор Ростовская область экспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru