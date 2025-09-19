Эксперты рассказали садоводам Дона, как обеспечить фруктовым деревьям успешную зимовку

Опытные садоводы знают, что зимостойкость косточковых деревьев часто подвергается испытанию. Однако существует и другая угроза — подопревание, которое может проявиться не сразу, но со временем значительно снизит урожайность и даже приведет к гибели растений.

Эксперты филиала Россельхозцентра по Ростовской области делятся советами, как предотвратить эту проблему и обеспечить деревьям успешную зимовку. Начинать работы надо уже сейчас.

Подопревание представляет собой процесс, при котором отслаивается кора и гниют корни дерева, что нарушает его способность доставлять воду и питательные вещества в надземную часть. Это приводит к постепенному высыханию и гибели растения, особенно у косточковых деревьев с тонкой корой и низкой устойчивостью к неблагоприятным условиям.

Причины подопревания

Причины подопревания делятся на две группы: природные факторы и ошибки в агротехнике.

Природные факторы: выпадение снега на непромерзшую почву; зимние оттепели, когда снег тает, образуя ледяную корку; долгое таяние снега весной и затяжные дожди.

Малозаметное подопревание может возникнуть, если повреждена лишь узкая полоска коры. Поэтому профилактика становится ключевым элементом ухода.

Ошибки в агротехнике: слишком глубокая посадка, вызывающая застой воды у корневой шейки; посадка на участках с тяжелой почвой; отсутствие качественного дренажа; раннее окучивание стволов; использование пленки и других материалов, не пропускающих воздух, для утепления; утаптывание снега в приствольных кругах; неправильный полив, приводящий к переувлажнению корневой шейки.

Особенно уязвимы деревья, растущие на тяжелых глинистых почвах, в низинах и на участках с близким залеганием грунтовых вод.

Осенью важно провести ряд агротехнических мер для защиты косточковых культур.

Организация стока воды

Если весной деревья часто затапливаются, рекомендуется установить дренажную систему или вырыть канавы вокруг приствольных кругов для отвода воды.

Мульчирование

Мульчирование — эффективный метод защиты от подопревания. Для этого можно использовать компост, опилки, торф, щепу, кору, листовой перегной или хвою. Главное, чтобы мульча не касалась ствола дерева, так как это может создать благоприятные условия для подопревания, особенно в сырую и прохладную погоду.

Осенью можно также высевать в приствольных кругах почвопокровные культуры или сидераты, такие как горчица, для улучшения качества почвы и отпугивания вредителей. Весной зеленую массу заделывают в почву или подрезают и оставляют для перепревания.

Побелка стволов

Побелка защищает деревья от болезней, вредителей, морозобоин, солнечных ожогов и резких колебаний температуры и влажности. Для этого используют садовую краску или раствор на основе извести. Побелку проводят при температуре воздуха не ниже 5 °C.

Для приготовления раствора можно использовать следующие рецепты:

№ 1: 10 л воды, 2,5 кг гашеной извести и 100–200 г столярного или обойного клея. Вместо клея можно добавить мыльную стружку (10 ст. л. на ведро смеси), глину (1 кг) или коровяк (0,8–1 кг).

№ 2: 10 л воды, 2–2,5 кг гашеной извести, 300–500 г медного купороса и несколько ложек мучного клейстера или его заменителя.

Побелку наносят на штамб от корневой шейки до скелетных ветвей нижнего яруса, а также на нижние скелетные ветви и развилки, где часто скапливается влага.

Защита зимой

Для укрытия деревьев зимой применяют воздухопроницаемые материалы, такие как спанбонд, агротекстиль, лутрасил или мешковина. Это защищает деревья от морозов, солнечных лучей и грызунов, а также предупреждает подопревание. Особое внимание следует уделить низко расположенным прививкам, особенно у молодых и недавно привитых растений, а также у теплолюбивых сортов косточковых культур.

Укрепление иммунитета

Для повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям зимой проводят санитарную обработку: удаляют отслоившиеся участки коры, обрабатывают раны, очищают почву от сорняков и вносят калийные и фосфорные удобрения. Влагозарядный полив помогает подготовить корневую систему к зиме. Молодые деревья можно обрабатывать антистрессовыми препаратами.

Зимой важно регулярно осматривать основания штамбов косточковых деревьев. При первых признаках проблем с корой удаляют мульчу и отводят воду от ствола. Размягченную древесину очищают до здоровой ткани, обрабатывают медьсодержащим препаратом и замазывают бальзамом или пастой. Поврежденные деревья требуют особого ухода на протяжении всего сезона.

Изображение от bearfotos на Freepik