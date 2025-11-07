Главная » Новости Ростовской области

Эксперты подсчитали, сколько надо копить на авто в Ростовской области

Жителям Ростовской области для покупки популярного автомобиля с пробегом потребуется от 9,5 до 39,5 средних зарплат. Такие данные получили эксперты Авито Авто и Авито Работы, проанализировав соотношение доходов и цен на машины в регионе.

Согласно исследованию, среднее зарплатное предложение в Ростовской области в третьем квартале 2025 года составило 75 900 рублей.

Самый доступный вариант – Lada Granta в возрасте 3-6 лет со средней стоимостью 720 000 рублей – потребует 9,5 месяца накоплений. На кроссовер Hyundai Creta за 1 900 000 рублей придется откладывать 25 месяцев, а для приобретения Toyota Camry за 3 000 000 рублей понадобится 39,5 месяца.

В среднем по России ситуация выглядит несколько иначе: при зарплатном предложении в 82 100 рублей накопить на Lada Granta (689 000 рублей) можно за 8,4 месяца, на Hyundai Creta (1 800 000 рублей) – за 21,9 месяца, а на Toyota Camry (2 850 000 рублей) – за 34,7 месяца.

«При этом в разных регионах показатели могут существенно отличаться в зависимости от местных уровней доходов и цен на автомобили», — говорится в исследовании.

