Эксперт отметил высокий уровень подготовки наблюдателей на избирательных участках Ростовской области

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высоко оценил уровень подготовки наблюдателей и масштабность работы на донских избирательных участках.

В режиме видеоконференции Александр Брод принял участие в заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Ростовской области. На встрече обсуждались вопросы организации общественного контроля за прохождением голосования 12–14 сентября, функции Центра общественного наблюдения, а также деятельность добровольцев и экспертов, осуществляющих независимый мониторинг на избирательных участках.

Александр Брод подчеркнул высокий уровень подготовки и масштабность работы:

«Надеюсь, что оставшееся время голосования и подсчёт голосов пройдут также организованно и чётко под вашим контролем и при вашем экспертном сопровождении. С нетерпением ждём результаты и завтра обязательно обсудим, как прошли выборы на Дону».

В этом году штаб общественного наблюдения подготовил более 4000 независимых наблюдателей, провёл десятки обучающих мероприятий в муниципалитетах. В дни голосования Центр общественного наблюдения в Ростове-на-Дону стал ключевой площадкой для обработки и анализа поступающих данных.

По итогам заседания было отмечено, что в регионе создана устойчивая система общественного контроля, позволяющая оперативно реагировать на любые обращения и минимизирующая риски вмешательства в избирательный процесс, сообщает Общественная палата региона.

