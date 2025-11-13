«Единая Россия» внесла поправки в проект федерального бюджета на 2026-2028 годы: приоритет – социальные обязательства и народная программа

Госдума рассмотрит документ во втором чтении.

Поправки направлены на улучшение качества жизни граждан и выполнение народной программы партии, сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Наша партия по предложению Президента инициировала проект социальной газификации. Туда уже в первом чтении были заложены серьёзные средства. Тем не менее, мы изыскали дополнительно 1 миллиард рублей, что позволит сделать доступным газ для 11 тысяч домохозяйств», – сообщил он.

Особое внимание уделено программе капремонта школ – поправкой единороссов их объём увеличен на 2,2 миллиарда рублей. Также фракция намерена возвращаться к теме ремонта школ и добиваться дополнительного финансирования.

Отдельно Андрей Исаев остановился на программе комплексного развития сельских территорий.

«Село – крайне важная тема для нашей партии. На поддержку малого агробизнеса мы дополнительно предлагаем направить 8 миллиардов рублей. В совокупности расходы на поддержку агробизнеса в следующем году составят 14 миллиардов рублей», – сообщил он.

Значительная часть поправок связана с развитием дорожной и транспортной инфраструктуры – федеральных и региональных трасс.

Социально ориентированные поправки обсудили и в Ростовской области. В донском парламенте прошли публичные слушания о проекте регионального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

«Мы должны обеспечить безусловно полное выполнение всех социальных обязательств для жителей Ростовской области и предусмотреть возможности для выполнения приоритетных задач по социально-экономическому развитию донского края», – отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Областной бюджет сохранит социальную направленность. Приоритетами останутся поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, развитие экономики.

Добавим, развитие системы социальной поддержки граждан – среди положений народной программы партии.

