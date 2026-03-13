«Единая Россия» обозначила приоритеты развития жилищной сферы и ЖКХ на форуме в Ростове

В донской столице прошел второй окружной форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ, жилищного строительства и благоустройства.

Участники подвели промежуточные итоги реализации Народной программы партии в этих сферах и сформировали новые предложения для включения в обновленный программный документ.

Ключевой темой обсуждения стала реализация задач, поставленных Президентом, по повышению качества жизни граждан. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, а также ветераны СВО, эксперты строительной отрасли и молодые специалисты.

Итоги пятилетней работы

Владимир Якушев отметил позитивные результаты, достигнутые при участии партии за период действия Народной программы. В сфере благоустройства особый акцент был сделан на вовлечении самих жителей в преображение городов и поселков.

«Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 миллионов человек. А с 2021 года — почти 70 миллионов. Фактически — полстраны. Так что благоустройство — в прямом смысле — стало нашим общим делом, — подчеркнул секретарь Генсовета партии. Всего же за время реализации партийного проекта «Городская среда» приведено в порядок около 120 тысяч общественных пространств и дворов».

В жилищном строительстве введено более 500 миллионов квадратных метров жилья. Расширение программ льготного кредитования, включая семейную ипотеку, позволило улучшить жилищные условия более чем трем миллионам семей. Кроме того, партия обеспечила законодательное закрепление нормы, обязывающей застройщиков возводить социальные объекты одновременно с новыми жилыми кварталами.

В дорожной сфере и сфере транспорта также фиксируется положительная динамика. За период с 2019 по 2025 год построено и отремонтировано свыше 150 тысяч километров трасс. Что касается общественного транспорта, как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, работа ведется в соответствии с целевыми показателями, обозначенными главой государства.

«Президентом поставлена задача — к 2030 году 85% всего общественного транспорта в стране должно быть в нормативном состоянии. По итогу 2025 года мы вышли уже на показатель 74%. То есть нам осталось 11% до 2030 года, — заявил зампред Правительства РФ».

Существенный прогресс достигнут и в модернизации коммунальной инфраструктуры: заменено около 7 тысяч километров сетей, проведены работы примерно на 600 объектах ЖКХ.

Отдельно участники форума остановились на восстановлении Донбасса и Новороссии. Там уже восстановлено более семи тысяч жилых домов, свыше 3,5 тысяч объектов коммунальной инфраструктуры, а также школы, детсады и медицинские учреждения.

Марат Хуснуллин, выступая на форуме подчеркнул, что 2025 год стал рекордным для строительной отрасли: введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости, включая более 60 миллионов квадратов индивидуального жилья. Положительную роль, по его словам, сыграли меры поддержки, такие как социальная газификация и закон о дачной амнистии.

Что касается донского региона, то он сегодня является одним из лидеров юга России по темпам жилищного строительства и внедрению современных стандартов комплексного развития территорий. Губернатор Юрий Слюсарь обозначил принципиальный подход областных властей к застройке городов.

«Микрорайоны должны застраиваться многоэтажками только вместе с социальной инфраструктурой – школами, детскими садами, поликлиниками, спортивными площадками, а также с обязательным озеленением. Чтобы внедрить новые правила, мы перестроили всю систему: передали минстрою дополнительные полномочия, создали градостроительный совет. Контроль жесткий: из 1046 заявлений на строительство разрешили только 195 – меньше 20 процентов. Это принципиальная позиция: строить можно только по правилам. Доля жилищного строительства на условиях КРТ в этом году должна превысить 90%», — заявил глава региона.

Ярким примером такого подхода стал масштабный проект комплексного освоения территории — микрорайон «Новый Ростов», который возводится на месте старого аэропорта в донской столице. В планах застройщика — возвести здесь 6 школ, 11 детских садов. Всего в «Новом Ростове» построят почти 1,8 миллиона квадратных метров жилья, а население нового городского кластера превысит 56 тысяч человек. Проект реализуется по принципу «город в городе»: застройщик намеренно оптимизирует парковочное пространство, чтобы отдать больше территории людям — для отдыха, зелени и комфортной повседневной жизни.

Сегодня инвестор уже выполнил 13% от общего плана застройки: сдано 18 домов общей площадью 234 тысячи квадратных метров, и работа активно продолжается.

Новые инициативы и планы

В ходе тематических круглых столов участники выработали ряд инициатив для обновленной народной программы. Среди них:

расширение программ благоустройства для малых городов и исторических поселений;

дальнейшая интеграция новых регионов: газификация, выделение земли под застройку, подготовка к строительству аэропортов;

развитие транспортной инфраструктуры, включая речные перевозки и строительство объездных дорог;

формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан;

расширение мер поддержки ветеранов СВО, включая образовательные программы и трудоустройство в строительной сфере;

создание условий для молодежи: развитие стройотрядов, обновление студенческих общежитий.

Все эти предложения будут проработан и включены в новую народную программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы.

Дальнейшие шаги

Сбор предложений в новую народную программу продолжается. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах. Стратегический документ, определяющий идеологические ориентиры партии, будет представлен в июне, а полный текст программы на ближайшие пять лет — в августе, ко второму этапу Съезда «Единой России».

Добавим, также сбор предложений проходит на сайте естьрезультат.рф.

Фото: ЦИК «Единой России»