Джазовый фестиваль в донской столице в этом году посвящен 90-летию Кима Назаретова

«Джазовая весна» объединит профессиональных и молодых исполнителей.

В Ростове-на-Дону с 20 по 22 марта состоится ежегодный фестиваль «Джазовая весна в Публичке». В этом году программа приурочена к 90-летию со дня рождения легендарного земляка — пианиста, дирижера и основателя джазового образования в России КИМА НАЗАРЕТОВА.

Центральным событием станет выступление детского биг-бенда из школы, носящей имя музыканта. Эта школа была открыта в Ростове-на-Дону в 1995 году и недавно отметила свое 30-летие. Коллектив под руководством Андрея Мачнева представит свою программу в рамках фестиваля. Помимо этого, гостей ждут концерты профессиональных и молодых исполнителей, творческие встречи, презентации и тематические выставки.

Организатором события выступает Донская государственная публичная библиотека совместно с партнерами: Детской джазовой школой имени К. Назаретова, Ростовской государственной филармонией и ярославским Центром исследования джаза.

