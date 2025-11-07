Два смертельных ДТП с грузовиками случились вчера вечером в Ростовской области

Погибли два человека, еще один пострадал.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили о двух авариях, которые произошли вчера вечером в донском регион и унесли жизни двух человек.

6 ноября, в 19 часов 20 минут, на 1087 км + 900 м автодороги М-4 «Дон», 25-летний водитель за рулем BMW 320, по предварительным данным, врезался на скорости в большегруз. Автомобиль DAF -105 в составе полуприцепа остановился по причине поломки в левой полосе, уточнили в Госавтоинспекции. В результате столкновения скончался водитель легкового авто.

Еще одно смертельное ДТП произошло вчера, около семи часов вечера, на 202 км + 700 м автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. 67-летний водитель МАЗ с полуприцепом, по предварительным данным, выполнял поворот налево, при этом он не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль ВАЗ-2106, который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП 53-летний пассажир «легковушки» скончалась на месте происшествия, а 70-летний водитель ВАЗ получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции региона выясняют обстоятельства аварий.