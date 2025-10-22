Два экзамена вместе четырех: Ростовская область присоединилась к пилотному проекту

С 2026 года в Ростовской области выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи с аттестатом, полученным по итогам двух экзаменов. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Фатеев.

Для участия в пилотном проекте выбраны 45 учреждений среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по востребованным специальностям.

Важно отметить, что сдача четырех экзаменов на итоговой аттестации девятиклассников остается обязательной. В случае неудовлетворительных результатов по предметам по выбору, выпускники смогут получить школьный аттестат на основе результатов только двух обязательных экзаменов — русского языка и математики.

Если школьники не смогут набрать минимальные баллы по результатам государственной итоговой аттестации для поступления в десятый класс, они получат преимущественное право на зачисление в учреждения СПО.

«Этот проект, уверен, даст ребятам больше гибкости в выборе образовательного пути, позволяя сосредоточиться на профессиональной подготовке, а также расширит возможности получения среднего профессионального образования», — отметил Андрей Фатеев.

Напомним, вопрос участия Ростовской области в пилотном проекте рассматривался еще в начале 2025 года. Однако тогда было принято решение о вхождении в проект трех российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Сейчас список участников расширен.

Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева