Главная » #Образование

Два экзамена вместе четырех: Ростовская область присоединилась к пилотному проекту

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

С 2026 года в Ростовской области выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи с аттестатом, полученным по итогам двух экзаменов. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Фатеев.

#Образование

Для участия в пилотном проекте выбраны 45 учреждений среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по востребованным специальностям.

Важно отметить, что сдача четырех экзаменов на итоговой аттестации девятиклассников остается обязательной. В случае неудовлетворительных результатов по предметам по выбору, выпускники смогут получить школьный аттестат на основе результатов только двух обязательных экзаменов — русского языка и математики.

Если школьники не смогут набрать минимальные баллы по результатам государственной итоговой аттестации для поступления в десятый класс, они получат преимущественное право на зачисление в учреждения СПО.

«Этот проект, уверен, даст ребятам больше гибкости в выборе образовательного пути, позволяя сосредоточиться на профессиональной подготовке, а также расширит возможности получения среднего профессионального образования», — отметил Андрей Фатеев.

Напомним, вопрос участия Ростовской области в пилотном проекте рассматривался еще в начале 2025 года. Однако тогда было принято решение о вхождении в проект трех российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Сейчас список участников расширен.

Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выпускники пилотный проект Ростовская область школьники экзамены
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru