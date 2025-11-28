Главная » Новости Ростовской области

Дороги Дона накрыл плотный туман

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Автомобилистов призывают к осторожности в связи с ограниченной видимостью.

Новости Ростовской области

На дорогах донского региона в утренние часы наблюдается плотный туман, из-за чего значительно ограничена видимость, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

В этой связи водителям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и повышенной осторожности в неблагоприятных условиях.

«Снизьте скорость и держите безопасную дистанцию, включите ближний свет фар или противотуманки, избегайте резких манёвров и обгонов, будьте особенно внимательны в зонах с ограниченной видимостью, — обратились в Госавтоинспекции. — Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы».

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция новости Ростовская область сильный туман
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru