Дороги Дона накрыл плотный туман

Автомобилистов призывают к осторожности в связи с ограниченной видимостью.

На дорогах донского региона в утренние часы наблюдается плотный туман, из-за чего значительно ограничена видимость, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

В этой связи водителям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и повышенной осторожности в неблагоприятных условиях.

«Снизьте скорость и держите безопасную дистанцию, включите ближний свет фар или противотуманки, избегайте резких манёвров и обгонов, будьте особенно внимательны в зонах с ограниченной видимостью, — обратились в Госавтоинспекции. — Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы».

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО