Дороги Дона накрыл плотный туман

Автомобилистов призывают к осторожности в связи с ограниченной видимостью.
На дорогах донского региона в утренние часы наблюдается плотный туман, из-за чего значительно ограничена видимость, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
В этой связи водителям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и повышенной осторожности в неблагоприятных условиях.
«Снизьте скорость и держите безопасную дистанцию, включите ближний свет фар или противотуманки, избегайте резких манёвров и обгонов, будьте особенно внимательны в зонах с ограниченной видимостью, — обратились в Госавтоинспекции. — Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы».
Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».