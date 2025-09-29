Донское предприятие совместно с компанией из ДНР будет выпускать легкие автомобили — багги

Соглашение о сотрудничестве между ООО «Донтранссервис» (Ростов-на-Дону) и ГК «Алмаз» (Донецк, ДНР) подписано в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром», которая 29 сентября открылась в Минске.

Соглашение предусматривает совместную разработку и производство многофункциональных багги — легких автомобилей повышенной проходимости, сообщает портал Правительства Ростовской области.

Первые экземпляры модели «Штурм», созданные из полностью российских компонентов, уже успешно прошли полевые испытания. Багги способен перевозить до четырех человек и может быть дополнен лугкими кевларовыми панелями для повышения защиты.

Сейчас разрабатывается целая линейка багги для различных целей: «Медик» предназначен для эвакуации раненых, «Фермер» — для аграрных нужд, «Турист» — для активного отдыха, «Спорт» — для гонок по бездорожью.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, возглавляющий донскую делегацию на «Иннопроме», отметил, что подписание таких соглашений свидетельствует о стремлении региона к развитию промышленной кооперации, привлечению инвестиций и внедрению инноваций.

«Это особенно важно в преддверии Дня воссоединения России и новых регионов», — подчеркнул Андрей Савельев.

Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян подчеркнул, что данное событие ярко демонстрирует укрепление партнерских связей и совместное стремление к развитию.

«Иннопром» является ключевой площадкой для демонстрации достижений и промышленного потенциала. Ранее в выставке участвовали страны СНГ, такие как Узбекистан и Казахстан. В этом году впервые выставка проходит в столице Беларуси.

Фото: donland.ru