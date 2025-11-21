Донских водителей предупредили о сильном тумане на дорогах

В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным туманом — на автодорогах Ростовской области возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, предупреждает региональная Госавтоинспекция.

При ухудшении видимости на дорогах автомобилистам рекомендуют не превышать скоростной режим, а пешеходам — переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров.

Обязательно в период тумана соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и боковой интервал при движении. Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно.

Если поездка сквозь туман длительная, лучше остановиться на небольшой отдых на автозаправке или специальной площадке. Оставлять машины на обочине автомагистрали ни в коем случае нельзя.

«При проезде перекрестков и там, где есть пешеходные переходы, стоит уделять больше внимания дорожной ситуации, — напомнили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по РО