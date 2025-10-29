Донские спасатели усилили группировку по ликвидации ЧС в Анапе

Спасатели Донского МЧС продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на побережье Краснодарского края.

Для усиления группировки в Анапу прибыли дополнительные силы: 180 специалистов и 17 единиц техники из Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда, а также главных управлений МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю.

«В превентивных целях, учитывая возможные штормы в осенне-зимний период, специалисты восстанавливают насыпные валы и устанавливают заградительные сети вдоль береговой линии», — сообщает пресс-служба донского чрезвычайного ведомства.

Организован круглосуточный мониторинг зоны ЧС, включая космический.

С начала проведения работ в регионе уже собрано и вывезено более 182 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Фото: ГУ МЧС России по РО