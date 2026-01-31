Донские школьники могут выиграть поездку в Китай, участвуя в конкурсе «Вместе к звездам»

Школьники и студенты колледжей Ростовской области смогут отправиться на учебную космическую смену в Китай, победив во Всероссийском конкурсе «Вместе к звездам». Прием заявок на участие для учащихся 8–10 классов и студентов в возрасте 14-17 лет уже открыт.

Конкурс организован Фондом содействия инновациям и ГК «Геоскан» при поддержке Движения Первых. Отбор пройдет в три онлайн-этапа. Первый включает тест по основам физики, астрономии и космических технологий. На втором этапе участники выберут инженерное или научное направление и выполнят индивидуальные задания. В финале эксперты оценят мотивацию и потенциал кандидатов в ходе собеседования. Имена победителей станут известны 15 мая 2026 года.

Летом 2026 года в Санкт-Петербурге на базе лицея «Физико-техническая школа» им. Ж. И. Алферова» для финалистов и гостей из Китая пройдет международная смена. Участники будут работать в смешанных командах над проектами, заниматься с инженерами, анализировать спутниковые данные и выполнять астрономические расчеты. Итогом станет публичная защита разработок.

Главным призом для десяти лучших участников по итогам всего проекта станет учебная поездка в КНР в начале 2027 года. Она пройдет в Шеньчжене на базе Научно-исследовательского центра аэрокосмических инноваций Университета Цинхуа. Там российские школьники совместно с китайскими сверстниками будут работать в лабораториях, решать инженерные задачи на реальном оборудовании и участвовать в культурной программе.

Подать заявку можно до 10 марта 2026 года на онлайн-платформе конкурса 2thestars.space. После регистрации и подтверждения почты в личном кабинете станут доступны материалы для первого этапа.

