Донские школьники борются за лучший «Народный проект» III Всероссийского детского экологического форума

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Команда из Ростова представляет проект «Зеленый след «Аллеи Петра I». Он направлен на озеленение территорий школ и городских парков для улучшения окружающей среды.

Проголосовать за ребят из донской столицы можно до 14 октября на сайте форума: https://eko-forum.wote.io/surveys/324.

Само событие пройдет 14-15 октября в Челябинске. В столицу Южного Урала съедутся ребята из 51 региона России. Это победители первого этапа конкурса, который проводят в рамках форума. Юные экологи представили на суд жюри самые разнообразные проекты: от очистки рек и озеленения территорий до разработки систем мониторинга качества воздуха. На форуме назовут лучших из лучших.

Кстати, ростовские ребята помимо борьбы за победу в народном голосовании представлены в номинации «Лучший проект по озеленению». Здесь они конкурируют с соперниками из Нижегородской и Тверской областей.

Фото из архива

голосование проект Ростов школьники экология
