Донские независимые наблюдатели предотвращают тиражирование фейков о выборах в соцсетях

На Дону за прошедшие дни голосования 12 и 13 сентября не зафиксировано нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги выборов, сообщил зампредседателя региональной общественной палаты региона Александр Нечушкин.  

Он также отметил, что в соцетях появились некоторые фейки, распространение которых предотвращает штаб независимого наблюдения. Волонтеры мониторингового центра отслеживают их, а также информацию, поступающую с избирательных участков.  

«Это дает возможность предотвратить распространение фейков и оказывать правовую поддержку наблюдателям на УИКах», — отметил Александр Нечушкин.

В донском независимом штабе наблюдения за выборами работает четыре тысячи наблюдателей, прошедших обучение. Они следят за  порядком и прозрачностью выборного процесса, обеспечивают его открытость и легитимность.

Всего за ходом выборов в регионе следят более 13 тысяч  наблюдателей, около девяти тысяч из них представляют интересы кандидатов и политических партий.  

Напомним, что в Ростовской области на более чем  2500 избирательных участках ведется голосование на выборах губернатора донского региона, дополнительных выборах депутата Заксобрания и депутатов в девяти муниципалитетах. Жители голосуют, как на участках, так и дистанционно. Реализовать свои избирательные права жители Ростовской области смогут еще и завтра, 14 сентября. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

