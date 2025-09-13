Донские независимые наблюдатели предотвращают тиражирование фейков о выборах в соцсетях

На Дону за прошедшие дни голосования 12 и 13 сентября не зафиксировано нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги выборов, сообщил зампредседателя региональной общественной палаты региона Александр Нечушкин.

Он также отметил, что в соцетях появились некоторые фейки, распространение которых предотвращает штаб независимого наблюдения. Волонтеры мониторингового центра отслеживают их, а также информацию, поступающую с избирательных участков.

«Это дает возможность предотвратить распространение фейков и оказывать правовую поддержку наблюдателям на УИКах», — отметил Александр Нечушкин.

В донском независимом штабе наблюдения за выборами работает четыре тысячи наблюдателей, прошедших обучение. Они следят за порядком и прозрачностью выборного процесса, обеспечивают его открытость и легитимность.

Всего за ходом выборов в регионе следят более 13 тысяч наблюдателей, около девяти тысяч из них представляют интересы кандидатов и политических партий.

Напомним, что в Ростовской области на более чем 2500 избирательных участках ведется голосование на выборах губернатора донского региона, дополнительных выборах депутата Заксобрания и депутатов в девяти муниципалитетах. Жители голосуют, как на участках, так и дистанционно. Реализовать свои избирательные права жители Ростовской области смогут еще и завтра, 14 сентября. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Фото donland.ru (из архива)