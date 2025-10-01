Донские эксперты назвали основные способы вербовки граждан в криминал

Эксперты выявили ключевые схемы, которые используют преступники для привлечения граждан к незаконной деятельности через Интернет. По данным Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Ростовской области, существует несколько распространённых методов.

Трудовая схема

Этот способ является самым популярным. Злоумышленники рекламируют высокооплачиваемые вакансии, такие как «оператор call-центра», «менеджер по продажам» или «курьер», через Telegram-каналы, соцсети и сомнительные веб-ресурсы. На первых порах задачи могут выглядеть вполне легальными, например, анализ баз данных или «холодные звонки». Однако постепенно рекрута вовлекают в незаконные действия, в числе которых перевод или получение украденных средств — «обналичка»; получение денег у жертвы мошенничества и передача заказчику -«дроп». Размер заработка зависит от процента похищенных средств.

Просьбы о помощи

Этот подход нацелен на одиноких и эмоционально уязвимых людей. Преступник создаёт фальшивый профиль, устанавливает доверительные отношения и под предлогом различных проблем (например, финансовых трудностей или командировки за границу) просит жертву получить для него денежный перевод или посылку. Человек, попавший в ловушку, движимый желанием помочь, не осознаёт, что становится участником преступления — отмывания денег, незаконно полученных от других людей.

Инвестиционная и кредитная схема

Злоумышленники эксплуатируют финансовую неграмотность граждан. Людям предлагают вступить в «инвестиционный клуб» или взять крупный кредит, требуя при этом «пропустить» через свой счёт чужие средства под предлогом улучшения рейтинга или активности. Мошенники обещают выгодные кредиты или банковские карты с высоким лимитом. Чтобы получить желаемое, жертве предлагают использовать карту для перевода чужих денег. Таким образом, человек невольно становится «обнальщиком».

Метод социальной инженерии

Преступник, выдавая себя за сотрудника банка или правоохранительных органов, убеждает жертву перевести деньги на «безопасный счёт» или получить «возмещение» и передать его курьеру, ссылаясь на необходимость «защиты средств» от взлома.

Кто в группе риска?

Наиболее уязвимыми к вербовке являются социально незащищённые категории граждан: молодёжь, ищущая лёгкий заработок, безработные, одинокие пенсионеры и люди с низким уровнем цифровой грамотности.

Психологические приёмы

Злоумышленники используют различные психологические механизмы для воздействия на своих жертв. Это создание видимости легитимности и авторитета, чтобы запутать человека; формирование эмоциональной привязанности и чувства благодарности, которые затем используются для достижения целей; подкрепление доверия через «мнение большинства» и «реальные примеры». А также постепенное вовлечение в незаконную деятельность, чтобы уменьшить моральные терзания и сопротивление.

