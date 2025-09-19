Донские депутаты-единороссы и АНО «Белый Ангел» помогают воспитанникам центров помощи детям

Для ребят проводятся профориентационные практики и стажировки.

В Ростове-на-Дону прошла акция автономной некоммерческой благотворительной организации «Белый ангел» в честь начала нового 2025-2026 учебного года. Организация занимается наставничеством для несовершеннолетних, воспитывающихся в центрах помощи детям и других подобных организациях, а также профориентацией этих ребят и детей с ограничениями здоровья.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, секретарь Советского местного отделения партии и донской депутат Сергей Заревский, секретарь Кировского местного отделения партии Павел Кузьмин, секретарь Аксайского местного отделения Сергей Рожков и их коллега по донскому парламенту Сергей Ярошенко.

Александр Ищенко отметил, что любая самостоятельная жизнь начинается с выбора профессии, и для того, чтобы у ребят была возможность определиться со своей деятельностью, прилагаются усилия разных людей.

«Задача всех вовлеченных в эту работу – оказать необходимую поддержку, ведь очень важно, чтобы ребята занимались своим делом с радостью и удовольствием. Для этого существуют профессиональные практики и стажировки», – подчеркнул Александр Ищенко.

Глава донского парламента добавил, что финальное мероприятие «Белого ангела» – это итог той большой работы, которая проводилась с сентября 2024 года по август 2025, когда ребята пробовали свои силы в различных предприятиях и организациях.

«Сегодня мы видели ребят, которые показали наилучшие результаты профессиональной подготовки. Александр Семенцов стажировался в автомастерской, ему не понравилось, но он не испугался, сделал новый выбор и работает в заведении общепита. Уверен, что программа профориентации детей, которые остались без родителей, либо без их попечения, будет иметь счастливое продолжение абсолютно для всех ребят, которые хотят получить профессию», – сообщил Александр Ищенко.

Он рассказал, что донской парламент активно подключается как к наставничеству, так и к профориентационной работе. В частности, в аппарате Законодательного Собрания проходил стажировку один из воспитанников, который изучал работу фотографа. Такая практика индивидуальных стажировок будет продолжена.

Директор «Белого ангела» Оксана Скотникова отметила, что деятельность их организации не просто поддержка, это формирование будущего поколения, ориентированного на созидание и развитие. Организация создает платформу для раскрытия потенциала каждого ребенка, предоставляя возможности для самореализации и профессионального становления. Важным аспектом является индивидуальный подход к каждому воспитаннику, учитывающий его интересы, способности и особенности.

На финальном мероприятии были представлены результаты работы организации за прошедший учебный год, истории успеха воспитанников и представлены планы на будущее. Ребятам вручили дипломы и подарки.

Добавим, положения о поддержке социально уязвимых граждан внесены в народную программу партии.

