Донские депутаты-единороссы доставили груз помощи бойцам СВО ко Дню народного единства

Военнослужащим передали топливо, автозапчасти, маскировочные сети и продукты.

Депутаты-единороссы Ростовской области и Союз десантников Гуково доставили в зону проведения СВО груз помощи воинскому подразделению в Донецкую Народную Республику. Доставку приурочили ко Дню народного единства.

В подразделении, которое находится на Константиновском направлении, служат уроженцы донского региона. Бойцам передали запас топлива, автозапчасти, маскировочные сети, а также продукты питания и домашние угощения, собранные жителями области.

«Очень приятно получать такую поддержку от земляков. Для нас каждый такой груз помощи – это в первую очередь весточка из родного края, которая придает силу и уверенности. Мы здесь сражаемся за будущее России, за единство всего нашего многонационального народа», — отметил участник спецоперации с позывным «Рус».

Доставку организовали секретарь Совета первичных отделений «Единой России» Ростовской области, депутат Неклиновского районного собрания Максим Захаров, депутат городской Таганрога Думы Владимир Лаптев и член Союза десантников Гуково Владимир Новиков.

«Когда мы говорим о поддержке наших бойцов, я считаю, что это вопрос личной ответственности каждого их всех нас. Военнослужащие должны знать, что у них за спиной крепкий тыл, что о них помнят и ждут. Мы стараемся регулярно помогать нашим ребятам и обязательно продолжим это делать», — отметил Владимир Лаптев.

Напомним, ранее донские единороссы неоднократно оказывали поддержку бойцам спецоперации на различных направления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Задача поддержки участников СВО и их семей отражена в народной программе партии.

Фото: rostov.er.ru