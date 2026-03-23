На Дону прокуратура помогла работникам предприятия ЖКХ получить зарплату

Задолженность на момент вмешательства надзорного ведомства составляла более 200 тыс. рублей.

В Ростовской области прокуратура добилась погашения долгов по зарплате на предприятии ЖКХ. Речь идет о значительной сумме, которую работодатель задолжал более чем десятку сотрудников.

Прокуратура Милютинского района проверила соблюдение трудового законодательства в одной из местных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Проверка была инициирована по обращениям граждан. В ходе нее выяснилось, что у предприятия скопилась задолженность по заработной плате перед 13 работниками. Общая сумма невыплаченных средств превысила 200 тысяч рублей.

Для защиты прав сотрудников надзорное ведомство внесло работодателю представление об устранении нарушений. Одновременно был инициирован вопрос о привлечении руководителя этой организации к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает наказание за нарушение трудового законодательства.

В результате оперативного вмешательства прокуратуры вся задолженность перед коллективом была полностью погашена.

