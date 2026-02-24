Донская полиция выявила в 2025 году 4 тысячи экономических преступлений, 80% из них — тяжкие

Средний размер взятки в Ростовской области вырос в 2,2 раза и превысил 1,2 млн рублей.

Донская полиция продолжает активно противодействовать экономическим преступлениям и коррупции, что остается одним из ключевых направлений ее работы.

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в 2025 году из 4 тысяч выявленных преступлений в экономической сфере около 80% квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие, при этом 62% из них совершены в крупном и особо крупном размере. Такие цифры привел руководитель донского главка Александр Речицкий, отчитываясь перед депутатами Законодательного Собрания о результатах оперативно-служебной деятельности за прошлый год.

В рамках декриминализации коррупционных деяний правоохранители зафиксировали 565 преступлений, по которым к уголовной ответственности привлечено 119 человек. Отмечается рост числа преступлений против государственной власти на 27,1%. Количество фактов дачи взяток увеличилось на 77,2%, а случаев посредничества во взяточничестве — на 78%.

«За отчетный период пресечено 194 факта получения взяток, при этом средний размер взятки вырос в 2,2 раза и составил 1,2 млн рублей», — подчеркнул Александр Речицкий.

Особое внимание правоохранительные органы уделяю контролю за целевым использованием средств, выделенных на национальные проекты. Во взаимодействии с профильными органами пресечено более 2 тысяч преступлений, из которых 23% связаны с реализацией нацпроектов.

Ранее мы рассказывали, что на Дону в 2025 году ликвидировали четыре подпольных цеха по производству алкоголя.

Фото из архива