Донская фирма «простила» партнерам из Европы более 293 млн рублей

Руководители продавца и покупателей оказались аффилированными лицами.

Ростовские таможенники выявили схему, при которой донское предприятие не получило от иностранных партнеров более половины суммы за поставленное продовольствие. Речь идет о сумме, превышающей 570 миллионов рублей.

Как установили сотрудники таможни, компания из Ростовской области на протяжении нескольких лет отправляла в Испанию и на Кипр сельхозпродукцию — муку, ячмень и семена льна. Общая стоимость отгруженных товаров превысила 570 млн рублей, однако более половины поставок так и не были оплачены. Чтобы избежать ответственности, стороны продлевали контракты и переносили сроки расчетов.

В ходе проверки выяснилось, что руководители компании-продавца и компании-покупателя были аффилированы друг с другом. При этом донская фирма не предпринимала реальных шагов для получения причитающихся ей денег. По данному факту Ростовская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Материалы переданы в следственные органы.

Фото: Ростовская таможня

