Донская фирма «простила» партнерам из Европы более 293 млн рублей

Ростовские таможенники выявили схему, при которой донское предприятие не получило от иностранных партнеров более половины суммы за поставленное продовольствие. Речь идет о сумме, превышающей 570 миллионов рублей.

Как установили сотрудники таможни, компания из Ростовской области на протяжении нескольких лет отправляла в Испанию и на Кипр сельхозпродукцию — муку, ячмень и семена льна. Общая стоимость отгруженных товаров превысила 570 млн рублей, однако более половины поставок так и не были оплачены. Чтобы избежать ответственности, стороны продлевали контракты и переносили сроки расчетов.

В ходе проверки выяснилось, что руководители компании-продавца и компании-покупателя были аффилированы друг с другом. При этом донская фирма не предпринимала реальных шагов для получения причитающихся ей денег. По данному факту Ростовская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Материалы переданы в следственные органы.

Фото: Ростовская таможня