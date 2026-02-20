Дончанка «приобрела» автомобиль у мошенников и лишилась миллиона рублей

Ее привлекла невысокая цена машины из Европы.

Жительница Новочеркасска хотела приобрести автомобиль из-за рубежа, но оказалась обманутой мошенниками. Об этом случае рассказала пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции обратилась 35-летняя женщина с сообщением о мошенничестве. Заявительница сообщила полицейским, что на одной из интернет-площадок она нашла объявление о продаже автомобиля из Европы. Покупательницу привлекла невысокая цена авто, она связалась с продавцом через мессенджер, обсудила с ним условия покупки и доставки. Для подтверждения покупки лжепродавец отправил договор с указанием данных фирмы и акт об осмотре транспортного средства. Также потерпевшей были высланы реквизиты банковского счета, и она перевела через мобильное приложение сначала 311 тыс. рублей, а затем ещё 709 тыс. рублей.

Когда все сроки доставки автомобиля истекли, продавец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленника ищут.

Фото: ТГ-канал донской полиции