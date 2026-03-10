Главная » Новости Ростовской области

Дончанка получила в посылке из Казахстана 15 банок средства для похудения с «сибутрамином»

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Новости Ростовской области

Сотрудники Ростовской таможни проверили международные почтовые отправления из Казахстана в точке выдачи маркетплейса в одном из населенных пунктов Ростовской области. В посылках находилось 15 банок с надписью PROLIPOLYTIC с капсулами (всего 900 штук). Как показала экспертиза, в них содержится сильнодействующее вещество «сибутрамин» общей массой 300 г.

Получательница заявила, что приобретала препарат доя похудения с целью дальнейшей перепродажи, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. Капсулы были изъяты, Ростовская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

В сообщении говорится, что «сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием, включены в список сильнодействующих веществ» и запрещены на территории РФ.

Фото: Южное таможенное управление.

