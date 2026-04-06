Дончанка общалась в соцсети с «подругой» и потеряла все деньги

Собеседница убедила потерпевшую, что ее банк дарит деньги в честь своего дня рождения.

В городе Батайске мошенники похитили у 55-летней местной жительницы более 53 тысяч рублей, обманом получив доступ к ее банковской карте. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, злоумышленники взломали аккаунт давней подруги потерпевшей в социальной сети и от ее имени вступили в переписку. В ходе общения мошенник сообщил, что один из банков в честь своего дня рождения дарит клиентам 5 тысяч рублей, стоит только указать номер карты и 5 кодов из смс-сообщений, чтобы подтвердить, что это ее карта и она является клиентом этого банка. Доверяя собеседнице, батайчанка предоставила запрошенные реквизиты. Через несколько дней с ее карты было списано 53 тысячи рублей.

Когда потерпевшая связалась с реальной подругой по телефону, чтобы выяснить ситуацию с «акцией банка», та пояснила, что ее страницу взломали, и она не имеет к ней доступа. После этого заявительница обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении данного преступления.

