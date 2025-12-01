Дончанина будут судить за отстрел двух лосей

Ущерб охотничьим ресурсам в данном случае составил 160 тысяч рублей.

В Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Милютинского района, который обвиняется в незаконной охоте, сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, в сентябре прошлого года на берегу реки в станице Селивановской фигурант застрелил двух особей лося. При этом разрешения на добычу животных мужчина не имел», — сообщает источник.

Ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации, который причинил обвиняемый, оценен в 160 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РО