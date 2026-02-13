Дончане вошли в топ-пользователей сайтов знакомств

Количество пользователей дейтинг-ресурсов выросло в 2,5 раза преддверии 14 февраля. Такие выводы сделали специалисты МегаФона и приложения для знакомств «Мамба» на основании обезличенных данных абонентов.

Согласно исследованию оператора, в первый месяц года мобильный трафик на поиск второй половины в интернете увеличился более чем на 150%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый потребитель такого контента в среднем «прокачивает» до 19 Гбайт в месяц. Также пользователи стали чаще заходить на сайт и проводить там больше времени — в среднем по 2 часа ежедневно. Это свидетельствует о том, что цифровые знакомства все прочнее входят в повседневную жизнь и остаются одним из ключевых способов поиска партнера.

Активнее всего ко Дню влюблённых готовятся одинокие сердца в возрасте 35-44 года, они составляют 38% от общего числа посетителей. На втором месте расположились россияне в диапазоне 25-34 года (25%) и 45-54 года (17%). Молодежь же все меньше интересуется знакомствами онлайн, пользователи до 24 лет занимают 13% от всех зарегистрированных на сайте. Возрастная группа 55+ составляет менее 7%.

Самыми «любвеобильными», по данным приложения для знакомств «Мамба», стали в 2026 году жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей. В спутнице жизни больше заинтересованы мужчины, количество их анкет на 67% превышает женские.

Согласна опросу «Мамбы», при поиске пары онлайн, мужчины в первую очередь обращают внимание на:

41% — внешнюю привлекательность;

27% — на позитив в описании профиля и легкость в общении;

21% — хозяйственность, умение создать комфорт и уют;

11% — совпадение интересов, хобби, образа жизни.

«Онлайн-знакомства — это естественная часть повседневной жизни во всем мире. Но в преддверии Дня всех влюблённых одинокие люди начинают активнее искать вторую половинку. При этом мужчины проявляют инициативу больше, чем женщины, так как Россия остаётся страной сильных мужчин, которые делают первый шаг», — отмечает PR-менеджер «Мамба» Наталья Красильникова.

Больше пользоваться сайтами знакомств начали и дончане, общение в Сети они стали искать на 19% чаще, чем прошлой зимой.

«Цифровизация затрагивает все сферы жизни, включая личные отношения. Наши данные, собранные совместно с партнерами, показывают устойчивый тренд на рост онлайн-знакомств. Для комфортного и безопасного общения мы обеспечиваем необходимую инфраструктуру — создаем новое и модернизируем существующее телеком-оборудование не только в крупных городах, но и в самых маленьких и отдаленных населенных пунктах, что также позволяет увеличить скорость мобильного интернета, чтобы хороший сигнал только способствовал зарождающимся отношениям», — добавил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

