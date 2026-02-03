Главная » #Здоровье

Дончане в дни непогоды стали чаще обращаться в травмпункты

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Медицинские организации области в этой связи привлекают дополнительных сотрудников.

#Здоровье

В минздраве Ростовской области сообщили об оптимизации работы медучреждений Дона в связи с участившимися обращениями в травмпункты в последнее время, когда в регионе разыгралась непогода.

«В целях обеспечения качественной и своевременной помощи медицинские организации накануне перестроили работу: привлечены дополнительные медицинские сотрудники, усилены дежурные смены, оптимизированы процессы приёма и диагностики», — сообщили в министерстве здравоохранения Дона.

Обратившиеся получают всю необходимую медпомощь — от первичного осмотра до назначения лечения. Также сегодня, по поручению министра здравоохранения Дона, специалисты министерства проводят выездные проверки работы травматологических пунктов, чтобы гарантировать качество и доступность медицинской помощи.

Фото: минздрав РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение Минздрав Ростовской области новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru