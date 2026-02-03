Дончане в дни непогоды стали чаще обращаться в травмпункты

Медицинские организации области в этой связи привлекают дополнительных сотрудников.

В минздраве Ростовской области сообщили об оптимизации работы медучреждений Дона в связи с участившимися обращениями в травмпункты в последнее время, когда в регионе разыгралась непогода.

«В целях обеспечения качественной и своевременной помощи медицинские организации накануне перестроили работу: привлечены дополнительные медицинские сотрудники, усилены дежурные смены, оптимизированы процессы приёма и диагностики», — сообщили в министерстве здравоохранения Дона.

Обратившиеся получают всю необходимую медпомощь — от первичного осмотра до назначения лечения. Также сегодня, по поручению министра здравоохранения Дона, специалисты министерства проводят выездные проверки работы травматологических пунктов, чтобы гарантировать качество и доступность медицинской помощи.

Фото: минздрав РО