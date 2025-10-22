Дончане стали вдвое активнее донатить стримерам

В Ростовской области все чаще предпочитают разовую поддержку авторов контента регулярным подпискам. Трафик на сервисы для приёма донатов в 2025 году вырос вдвое, в то время как платформы с подписочной моделью показали рост в 1,3 раза, а время пользования ими сократилось на 41%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года.

Смена предпочтений заметна и в рамках страны. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.

Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путём получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публикуют эксклюзивный контент, доступный аудитории на основе регулярных платных подписок.

Самую высокую активность в сфере донатов ожидаемо демонстрирует молодая аудитория 14-20 лет — её трафик увеличился на 120% в расчёте на пользователя. Однако растёт популярность таких сервисов и среди более взрослых абонентов: у аудитории 21-25 лет средний трафик стал выше на 43%, а у пользователей 26-35 лет — на 65%.

Подписочными платформами активнее пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится 56%. Интересно, что больше других растёт и объём среднего трафика у этих возрастных категорий: у пользователей 26-35 лет он увеличился почти в четыре раза, а у аудитории 36-45 лет — в три. Вероятно, более взрослая аудитория, оставаясь на подписочных платформах, начинает использовать их интенсивнее.

Мужчины активнее женщин пользуются сервисами монетизации: их доля составляет 65% среди пользователей донат-платформ и 62% — среди клиентов подписочных сервисов.

В Ростовской области по активности использования подписочных сервисов лидируют мужчины 26-35 лет. А вот сервисы для приема донатов наиболее популярны у молодых людей 21-25 лет.

В МегаФоне сообщили, что в Ростовской области наибольший трафик на сервисы, где можно поддержать понравившихся авторов контента, зафиксирован в январе и июне. В эти месяцы показатели превышают средние значения на 15% и 20% соответственно.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

