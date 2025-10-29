Дончан приглашают ответить на вопросы «Большого этнографического диктанта»

С 1 по 8 ноября 2025 года Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнёрами проводит юбилейную, десятую Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».

Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

Ежегодно жители Ростовской области активно участвуют в акции.

«Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. Участие в диктанте объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркивая ценность культурного многообразия и единства России.

Традиционно акция пройдёт в двух форматах.

Очно — на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, что расширяет международное присутствие проекта.

В Ростовской области главными площадками станут:

Исторический парк «Россия – моя история» (г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 31И) — 1 ноября 2025 года, начало в 11.00;

Донская государственная публичная библиотека (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А) – 8 ноября 2025 года, начало в 12:00.

Онлайн — на сайте национальнаяполитика.рф, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения.

В Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта участники специальной военной операции зададут по видео свои вопросы.

Задания диктанта состоят из 30 общефедеральных вопросов, на которые нужно ответить в течение 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн формата выдается по усмотрению организатора площадки.

На официальном сайте национальнаяполитика.рф открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой акции. Эта инициатива призвана сделать диктант ещё более интерактивным и народным.

Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Подробности об акции, включая регистрацию на площадки и доступ к онлайн-формату, доступны на сайте национальнаяполитика.рф и в официальной группе ВКонтакте — https://vk.com/miretno.

Партнеры акции: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Русское географическое общество, Российское общество «Знание».