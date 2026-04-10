Дмитрий Чернышенко: на Международный фестиваль молодёжи подано более 60 тысяч заявок из 175 стран и 89 регионов России

9 апреля в Доме приёмов МИД России прошла презентация Международного фестиваля молодёжи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.

Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций. Среди участников – дипломаты из Абхазии, Аргентины, Египта, Индонезии, Катара, Китая, Ливии, Марокко, Непала, Омана, Перу, Республики Кореи, Словакии, Южной Осетии.

«По решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи прошел в гостеприимном «Сириусе» – месте наследия лучших в истории зимних Олимпийских игр. Тогда Фестиваль объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В прошлом году мы с успехом провели Слёт Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Интерес колоссальный. Сегодня мы готовимся встречать гостей в Екатеринбурге, где инфраструктура является наследием Универсиады», – напомнил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Международный фестиваль молодежи объединит более 10 тыс. человек. Гостей ждет насыщенная и интересная программа.

«Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы – от ИТ и науки до спорта и государственного управления», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Участников ждёт около 50 форматов образовательной «Знание-программы» с содержательными лекциями, дискуссиями и открытыми диалогами с ведущими экспертами из России и зарубежных стран. Спортивная «Велнес-программа» объединит мастер-классы от известных спортсменов, массовые тренировки и соревнования. Направление «Молодёжь в культуре» позволит участникам погрузиться в историю России и мира. Познакомиться друг с другом и сформировать настоящее сообщество участникам поможет «Объединяющая программа». Важной частью Фестиваля станет «Добрая программа», во время которой участники смогут присоединиться к волонтёрским инициативам. Дополнительно пройдут экскурсии, которые познакомят гостей с историческим и культурным наследием Екатеринбурга. На масштабной выставочной экспозиции будут представлены достижения России и её регионов в науке, промышленности и культуре.

После основной программы Фестиваля пройдёт уникальная региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что для тех, кто не сможет приехать лично, будет обеспечен онлайн-доступ к программе Фестиваля. Подать заявку на участие в Международном фестивале молодёжи можно до 30 апреля на сайте wyffest.com.

