Девять музеев Таганрога завтра будут закрыты для посетителей

1 апреля, согласно приказу директора Таганрогского музея-заповедника, — санитарный день.

В первый день апреля музеи города, входящие в состав Таганрогского музея-заповедника, будут закрыты для посетителей. Об этом напомнила пресс-служба ТГЛИАМЗ. Речь идет о Литературном музее им. А.П. Чехова, Домике Чехова, Дворце Алфераки, музеях «Лавка Чеховых» и «Дом П.Е. Чехова», музее «Градостроительство и быт г. Таганрога», музее А.А. Дурова, музее И.Д. Василенко, ЮРНКЦ А.П. Чехова.

Согласно приказу директора Таганрогского музея-заповедника, в 2026 году санитарные дни в музеях продую в следующие даты: 1 апреля; 1 июля; 2 октября; 2 декабря.

Таганрожцам и гостям города следует учитывать это обстоятельство при планировании своих культурных маршрутов.

