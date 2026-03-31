Главная » Новости Таганрога

Девять музеев Таганрога завтра будут закрыты для посетителей

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

1 апреля, согласно приказу директора Таганрогского музея-заповедника, — санитарный день.

В первый день апреля музеи города, входящие в состав Таганрогского музея-заповедника, будут закрыты для посетителей. Об этом напомнила пресс-служба ТГЛИАМЗ. Речь идет о Литературном музее им. А.П. Чехова, Домике Чехова, Дворце Алфераки, музеях «Лавка Чеховых» и «Дом П.Е. Чехова», музее «Градостроительство и быт г. Таганрога», музее А.А. Дурова, музее И.Д. Василенко, ЮРНКЦ А.П. Чехова.

Согласно приказу директора Таганрогского музея-заповедника, в 2026 году санитарные дни в музеях продую в следующие даты: 1 апреля; 1 июля; 2 октября; 2 декабря.

Таганрожцам и гостям города следует учитывать это обстоятельство при планировании своих культурных маршрутов.

Фото: ТГЛИАМЗ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог Таганрогский музей-заповедник
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru