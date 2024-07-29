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Девять достопримечательностей Ростовской области участвуют в национальном онлайн-голосовании

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Отдать свой голос за донские достопримечательности может любой желающий.

Новости Ростовской области

Журнал Russian Traveler «Сокровища России» продолжает ежегодный онлайн-конкурс, посвященный наиболее популярным местам отдыха и достопримечательностям. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать всё лучшее в своих регионах, однако окончательный выбор — за аудиторией Russian Traveler.

«Жители Дона могут проголосовать за региональные достопримечательности. Голосование проходит на сайте журнала Russian Traveler по ссылке. Возможность оставить свой голос есть до 31 октября», — сообщает donland.ru.

Итоги национального голосования подведут в ноябре, их можно будет узнать на сайте rtraveler.ru.

От Ростовской области достопримечательности представлены в следующих номинациях:

1. «Национальное блюдо или продукт» — курник;

2. «Народный промысел» — семикаракорская керамика;

3. «Культурно-исторический объект/Музей» — Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон»;

4. «Культурно-досуговое/общественное пространство» — Южный парк птиц «Малинки»;

5. «Фестиваль/Праздник» — гастрономический праздник «Донская уха»;

6. «Экскурсионный туристический маршрут» — этнографический маршрут «Большой казачий круг»;

7. «Агротуризм» — агротуристический кластер «Биохутор Петровский»;

8. «Городской отель» — Grand Rostov Hyatt Regency, Mercure Ростов-на-Дону Центр, Arka Hotel by Ginza Project;

9. «Загородный отель» — «Уткино» Country House.

Фото: Биохутор «Петровский»

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Вольный Дон голосование туризм Ростовская область
Таганрогская правда
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