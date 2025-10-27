Детские пособия в Ростовской области перечислят раньше из-за праздников

Семьи с детьми в Ростовской области получат ноябрьские пособия раньше обычного срока из-за праздничных дней. Отделение Социального фонда России по региону перечислит выплаты, которые обычно поступают 3 числа, уже 1 ноября.

В досрочном порядке будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, единое пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также выплаты на детей военнослужащих по призыву. При этом ежемесячная выплата из средств материнского капитала сохранит свой график и поступит 5 ноября.

Согласно установленным правилам, если дата выплаты выпадает на выходной день, деньги переводятся на банковские счета заранее, в предшествующий рабочий день. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 7 ноября.

«Досрочные выплаты коснутся только тех семей, которые выбрали безналичный способ получения через банк. Зачисление средств происходит в течение всего дня. Важно отметить, что перечисления всегда осуществляются в текущем месяце за предыдущий — таким образом, в ноябре родители получат пособия за октябрь», — пояснили в Соцфонде.

Для получателей, которые предпочли получение пособий через почтовые отделения, деньги будут доступны с 1 по 25 ноября в зависимости от графика работы конкретного отделения почтовой связи.

Изображение от rawpixel.com на Freepik