Главная » Новости Ростовской области

Детские пособия в Ростовской области перечислят раньше из-за праздников

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

Семьи с детьми в Ростовской области получат ноябрьские пособия раньше обычного срока из-за праздничных дней. Отделение Социального фонда России по региону перечислит выплаты, которые обычно поступают 3 числа, уже 1 ноября.

Новости Ростовской области

В досрочном порядке будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, единое пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также выплаты на детей военнослужащих по призыву. При этом ежемесячная выплата из средств материнского капитала сохранит свой график и поступит 5 ноября.

Согласно установленным правилам, если дата выплаты выпадает на выходной день, деньги переводятся на банковские счета заранее, в предшествующий рабочий день. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 7 ноября.

«Досрочные выплаты коснутся только тех семей, которые выбрали безналичный способ получения через банк. Зачисление средств происходит в течение всего дня. Важно отметить, что перечисления всегда осуществляются в текущем месяце за предыдущий — таким образом, в ноябре родители получат пособия за октябрь», — пояснили в Соцфонде.

Для получателей, которые предпочли получение пособий через почтовые отделения, деньги будут доступны с 1 по 25 ноября в зависимости от графика работы конкретного отделения почтовой связи.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выплаты дети пособия Ростовская область семьи с детьми
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru