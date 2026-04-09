Депутаты донского парламента хотят ограничить количество домашних животных, которых можно содержать в квартире

Депутаты донского парламента выступили с инициативой установить федеральные нормативы содержания домашних животных в многоквартирных домах. Соответствующий проект обращения был рассмотрен на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

Парламентарии отмечают, что отсутствие четких правил приводит к злоупотреблениям, когда отдельные жильцы превращают свои квартиры в приюты для десятков питомцев. Это создает серьезные проблемы для остальных обитателей дома, включая антисанитарию, постоянные конфликты между соседями и риски для здоровья детей.

Действующий Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, однако сами эти нормы до сих пор не утверждены на федеральном уровне. Кроме того, законодательство не определяет максимальное количество животных, которое можно содержать в одной квартире, оставляя этот вопрос на усмотрение владельца. «Этим пользуются недобросовестные граждане», — пояснил заместитель председателя ЗСРО – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Региональные депутаты считают, что установление единых для всей страны нормативов поможет разрешить сложившуюся ситуацию и защитить права граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Фото сгенерировано ИИ