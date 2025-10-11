С приходом осени деревья начинают сбрасывать листву, готовясь к зимнему периоду. Возникает вопрос: как правильно поступить с опавшими листьями?

Эксперты Россельхозцентра по Ростовской области поделились полезными советами.

Убираем поражённую листву

Если летом растения были подвержены заболеваниям, листья следует обязательно собрать и уничтожить. Не рекомендуется закапывать их или оставлять в саду. Инфекции и бактерии, содержащиеся в заражённой листве, могут сохраняться на протяжении нескольких лет.

Также необходимо удалить с деревьев подгнившие плоды. Они могут стать источником плесени, грибковых инфекций и привлечь грызунов и насекомых.

Уход за газоном

Листья, оставшиеся на газоне, создают парниковый эффект, препятствуя доступу света. Трава под слоем листвы выпревает и становится более уязвимой.

Чтобы избежать повреждения корневой системы, листья следует аккуратно сгрести веерными или пластиковыми граблями. Для работы на больших площадях лучше использовать инструмент с широким захватом.

Использование листьев в качестве мульчи

Опавшая листва является отличным материалом для мульчирования: она препятствует росту сорняков и защищает почву от потери питательных веществ; весной, перепрев, превращается в натуральное удобрение, толстым слоем (15–20 см) листья можно использовать для укрытия многолетних растений, роз, гортензий, луковичных и молодых кустарников. Весной это укрытие следует снять, чтобы земля быстрее прогрелась.

Специалисты Россельхозцентра рекомендуют избегать использования листьев дуба, ореха, каштана и лещины. В них содержится большое количество дубильных веществ, а листья ореха могут содержать токсичный юглон, который угнетает растения.

Добавление листьев в компост

Листья являются важным компонентом компоста, относящимся к «коричневым» источникам углерода. Для получения качественного компоста необходимо смешивать листья с «зелёными» отходами (травой, очистками) в равных пропорциях.

Листья дуба и ореха следует добавлять в ограниченном количестве, так как они разлагаются медленнее.

Создание тёплых грядок

В траншеи или ящики слоями укладывают растительные остатки и почву. При разложении листья выделяют тепло, что способствует удобрению почвы. Весной такие грядки прогреваются быстрее, что позволяет начинать посадки раньше обычного.

Опавшие листья — это не просто мусор, а ценный ресурс, который можно использовать с пользой. Важно убрать больные листья, а здоровые использовать для мульчирования, компоста, утепления и улучшения почвы.

