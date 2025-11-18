Число номинаций конкурса «Лучший по профессии» в 2026 году увеличится до 25

Это часть большой перезагрузки, которая началась в этом году. Также в планах организаторов позволить бизнесу инициировать новые номинации и проводить соревнования по этим направлениям без использования средств федерального бюджета. При этом профессия должна отвечать критериям востребованности.

Напомним, сейчас конкурс «Лучший по профессии» проходит в два этапа – региональный и федеральный. В этом году провели более 200 региональных этапов. Финальные состязания проходили также в разных регионах России. За звание «Лучшего по профессии» боролись представители 79 субъектов из более чем тысячи компаний.

В числе призеров конкурса трое жителей Ростовской области. Вторые места заняли Максим Красненко в номинации «Мастер отделочных работ» и Андраник Хатламаджиян в номинации «Механизатор». А электросварщик Вадим Лисин – стал бронзовым призером.

Добавим, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» это важная часть федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».