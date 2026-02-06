Четверо шахтеров в Ростовской области получили тяжелые травмы в ходе буровзрывных работ

Заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В Белокалитвинском районе Ростовской области четверо работников шахты «Садкинская» получили тяжелые травмы при проведении буровзрывных работ. Инцидент произошел 31 января. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщает следком региона.

«По данным следствия, 31 января 2026 года при проведении буровзрывных работ в забое шахты, расположенной в Белокалитвинском районе, произошел хлопок. В результате 4 работника организации получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Ростовской области. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Фото: sadkinskoe.ru