Главная » Новости Ростовской области

Четверо шахтеров в Ростовской области получили тяжелые травмы в ходе буровзрывных работ

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Новости Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области четверо работников  шахты «Садкинская» получили тяжелые травмы при проведении буровзрывных работ. Инцидент произошел 31 января. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщает следком региона.

«По данным следствия, 31 января 2026 года при проведении буровзрывных работ в забое шахты, расположенной в Белокалитвинском районе, произошел хлопок. В результате 4 работника организации получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Ростовской области. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Фото: sadkinskoe.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия прокуратура Ростовская область следком шахта
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru